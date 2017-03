Les Sénateurs stoppent leur série de revers

BOSTON - Kyle Turris a inscrit deux buts, Craig Anderson a effectué 33 arrêts et les Sénateurs d'Ottawa ont mis fin à une série de quatre défaites en battant les Bruins de Boston 3-2, mardi.

Mike Hoffman a récolté deux aides pour les Sénateurs, qui ont un coussin de six points sur les Bruins au deuxième rang de la section Atlantique à la suite de leur première victoire depuis le 11 mars.



Tom Pyatt a aussi touché la cible pour les Sénateurs, qui n'ont jamais tiré de l'arrière et qui ont pris les devants pour de bon quand Turris a fait mouche à 4:04 du troisième tiers.



Torey Krug a inscrit un but et une aide, alors que David Krejci a été l'autre buteur des Bruins, qui ont encaissé un troisième revers d'affilée. Tuukka Rask a stoppé 19 lancers.