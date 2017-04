Les Sénateurs veulent profiter des blessures des Bruins

OTTAWA - Pour gagner une série dans la LNH, une équipe doit saisir les occasions qui se présentent à elle. Et les Sénateurs d'Ottawa devront profiter des blessures dans le camp des Bruins de Boston dans le deuxième match de leur série de premier tour, samedi.

Déjà privés des défenseurs Torey Krug et Brandon Carlo, il semble que les Bruins devront aussi se passer des services de Colin Miller et de l'attaquant David Krejci quand ils tenteront de creuser l'écart à 2-0 dans la série.



L'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, a mentionné qu'il était fort probable que Krejci rate le rendez-vous en raison d'une blessure au haut du corps.



«Nous espérions le voir chausser les patins, mais ça fait quatre jours qu'il est absent et il serait difficile pour lui de revenir au jeu immédiatement, a expliqué Cassidy. Nous allons continuer de suivre son dossier quotidiennement, mais ça ne s'annonce pas bien pour samedi.»



Miller s'est blessé pendant la deuxième période du premier match, mercredi. Il a patiné brièvement vendredi, mais Joe Morrow devrait prendre sa place samedi.



Morrow a participé à seulement 17 matchs cette saison et sa dernière rencontre dans la LNH remonte au 22 janvier.



Les Sénateurs pourraient aussi effectuer des changements à leur formation.

L'entraîneur-chef Guy Boucher devrait attendre après la période d'échauffement avant de décider si Marc Methot effectuera un retour au jeu.



L'expérimenté défenseur est sur la touche depuis qu'il s'est blessé à un doigt de la main gauche quand il a reçu un coup de bâton de Sidney Crosby le 23 mars.



«Pour moi, la question est de savoir s'il peut décocher un bon tir», a mentionné Boucher.



La journée supplémentaire entre les deux premiers matchs de la série a permis au capitaine des Sénateurs Erik Karlsson de se reposer un peu. Il paraissait encore ennuyé par une blessure au bas du corps lors du premier match, qu'il a qualifié de «décent».



«Nous nous doutions que nous n'allions pas gagner tous les matchs, a raconté Karlsson. Nous devons nous regrouper. C'est la même chose quand vous gagnez. Le prochain match sera complètement différent. Nous devons profiter de l'occasion devant nous en appliquant les choses qui ont fait notre succès pendant la saison. Vous ne pouvez pas baisser les bras après une défaite.»



Boucher a affirmé qu'il comptait sur ses vétérans pour aider l'équipe à rester confiante sous pression. Il a attribué l'effondrement de l'équipe en troisième période, mercredi, à une mentalité où «nous avions peur de perdre».

«Nous devons apprendre rapidement et ces gars-là ont un rôle important dans la gestion mentale du match, a-t-il déclaré. Je suis certain que nous allons mieux gérer le match samedi.»