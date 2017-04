Les Sharks défont les Flames 3-1

Jeff Chiu / The Associated Press

SAN JOSE, Calif. - Chris Tierney a marqué un but et il a ajouté une aide, menant les Sharks de San Jose vers une victoire de 3-1 aux dépens des Flames de Calgary, samedi soir.

Mikkel Boedker et Danny O'Regan, qui a inscrit un premier but dans la LNH, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Sharks, qui ont reposé six joueurs réguliers en vue des séries éliminatoires. Aaron Dell a effectué 19 arrêts.



Curtis Lazar a touché la cible pour une première fois cette saison et Brian Elliott a repoussé 15 tirs en deux périodes. Le match n'avait pas de signification pour les Flames, qui ont donné une soirée de congé à quatre joueurs réguliers et ils ont envoyé le gardien David Rittich dans la mêlée en troisième.



Les deux formations doivent patienter avant de savoir qui elles affronteront en séries éliminatoires. Les Flames se mesureront à l'équipe qui finira en tête de la section Pacifique, soit les Ducks d'Anaheim ou les Oilers d'Edmonton.

Les Sharks croiseront le fer avec l'autre de ces deux équipes.