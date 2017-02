Les Stars l'emportent 5-2

DALLAS - Jamie Benn a brisé l'égalité en troisième période et les Stars de Dallas ont vaincu les Coyotes de l'Arizona 5-2, vendredi soir.

Jordie Benn a servi une longue passe à son frère du côté gauche du filet. Jamie a contourné le filet avant d'enfiler l'aiguille alors que Louis Domingue n'a pas été capable de revenir à temps pour couvrir l'ouverture.



À deux reprises, les Coyotes ont eu une avance d'un but. Radim Vrbata a touché la cible en première période et Martin Hanzal a fait bouger les cordages en deuxième, sur une passe de Vrbata.



Les Stars ont répliqué quand Devin Shore et John Klingberg ont nivelé le pointage.



Lauri Korpikoski et Cody Eakin ont complété la marque dans un filet désert pour les Stars. Kari Lehtonen a stoppé 25 lancers devant la cage des Stars tandis que Domingue a repoussé 32 tirs devant le filet des Coyotes.



Jamie Benn et Shore ont tous les deux amassé un but et une aide. Esa Lindell s'est quant à lui fait complice de deux buts des Stars.

