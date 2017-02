Les Stars obtiennent le gardien Justin Peters des Coyotes

FRISCO, Texas - Les Stars de Dallas ont acquis le vétéran gardien Justin Peters des Coyotes de l'Arizona dans une transaction impliquant quatre joueurs, la plupart des espoirs.

La formation du Texas a également obtenu le défenseur de la Ligue américaine Justin Hache, cédant les jeunes attaquants Brendan Ranford et Branden Troock aux Coyotes.



Peters a passé la majeure partie de la saison avec le club-école de Tucson, mais le gardien de 30 ans a disputé 83 matchs dans la LNH avec les Hurricanes, les Capitales et les Coyotes. Cette saison, il a subi un revers en trois rencontres avec les Coyotes.



Kari Lehtonen (29 départs) et Antti Niemi (22) se partagent le travail à Dallas.