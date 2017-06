Les Stars rachètent le contrat d'Antti Niemi

DALLAS - Les Stars de Dallas ont annoncé le rachat de la dernière année au contrat du gardien Antti Niemi, une stratégie qui leur permettra de répartir un paiement de 3 millions $ US sur deux saisons pour un salaire annuel qui comptera pour 1,5 million au plafond salarial.

Niemi devait toucher un salaire de 4,5 millions $ en 2017-18 après une saison décevante au cours de laquelle il a compilé un dossier de 12-12-4 avec une moyenne de 3,30 en 37 matchs. Le vétéran de neuf saisons n'était plus indispensable pour les Stars depuis qu'ils ont acquis Ben Bishop lors d'un transfert. Ce dernier agira probablement comme partant avec Kari Lehtonen comme réseviste.



Les Stars ont confirmé la décision concernant Niemi, mardi, et ils ont jusqu'à samedi pour mettre Bishop sous contrat avant qu'il ne devienne joueur autonome.



Lehtonen et Niemi, âgé de 33 ans, ont partagé le travail ces deux dernières saisons. Tout a bien fonctionné la première saison, les Stars terminant au sommet de l'Association Ouest. Ils ont aussi participé au deuxième tour éliminatoire.



Mais la saison dernière, les Stars ont raté les éliminatoires pour la deuxième fois en quatre saisons sous la tutelle de Lindy Ruff, qui n'est pas de retour. Ken Hitchcock, l'entraîneur qui a guidé les Stars à leur seule conquête de la coupe Stanley en 1999, a remplacé Ruff.