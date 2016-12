Les Stars signent un troisième gain de suite

DALLAS - Tyler Seguin a amassé deux buts et une mention d'aide et les Stars de Dallas ont doublé l'Avalanche du Colorado 4-2, jeudi, pour signer une première série de trois victoires cette saison.

Le 12e but de la campagne de Seguin, un tir sur réception du milieu du cercle gauche, a procuré une avance de 2-0 aux Stars en première période. Il a ajouté un but dans un filet désert, dans les dernières secondes du duel.



Seguin et Jamie Benn, qui s'est fait complice de trois réussites, ont préparé le but de Jamie Oleksiak, tôt en début de deuxième période, pour porter la marque à 3-1.



Les Stars montrent une fiche de 4-0-1 au cours de leurs cinq derniers matchs. L'Avalanche n'a remporté que trois de leurs 17 dernières parties et la formation montre le pire dossier de la LNH (12-22-1).



Le gardien des Stars Kari Lehtonen a stoppé 13 des 14 lancers dirigés vers lui avant de quitter la rencontre à la suite d'un contact avec Jarome Iginal, alors qu'il ne restait que 15 minutes à jouer.