Les surprenants Flames sont en ville

(98,5 Sports) - Le Canadien reçoit la visite des Flames de Calgary, mardi soir, au Centre Bell. Les hommes de Michel Therrien voudront terminer sur une bonne note avec deux matchs à disputer avant la pause du Match des étoiles.

Vous pourrez suivre la rencontre une station Cogeco Média dès 19h avec l'émission d'avant-match

L'entraîneur Michel Therrien a annoncé, lundi, que l'attaquant Alex Galchenyuk avait «légèrement aggravé» sa blessure au genou et qu'il ne serait pas en uniforme face aux Flames.

Le no 27 avait amassé deux buts et autant de passes en cinq parties depuis son retour après une absence d'un peu plus de cinq semaines.

Carey Price sera devant le filet. À son dernier départ face aux Sabres, il a repoussé 35 des 38 rondelles dirigées vers lui dans un revers de 3-2 en prolongation.

Les Flames (24-23-3) ont récolté 51 points et sont présentement dans le portrait des séries dans l'Ouest, et ce, à leur première saison sous la gouverne de l'entraîneur Glen Gulutzan.

Il s'agit d'une surprise considérant qu'ils devancent des équipes comme les Kings, les Jets ou les Stars.

L'attaquant Johnny Gaudreau devrait être à son poste même s'il a paru ébranlé après avoir encaissé une solide mise en échec de Leo Komarov, lundi soir, contre les Maple Leafs.

Il s'agira du premier de deux rendez-vous entre les deux formations cette saison.

Après le match contre les Flames, le Canadien prendra la direction de Brooklyn pour y affronter les Islanders.

Trios à l'entraînement, lundi

Pacioretty-Danault-Radulov

Byron-Plekanec-Lehkonen

Andrighetto-Flynn-Shaw

Carr-De La Rose-Mitchell

Duos à l'entraînement

Emelin-Weber

Beaulieu-Petry

Barberio-Redmond

Johnston