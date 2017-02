«Les victoires morales ne donnent pas de points au classement» Michel Therrien

(98,5 Sports) - Malgré la défaite des siens, l'entraîneur des Canadiens n'était pas trop abattu par la performance de ses joueurs.

«Je suis déçu pour mes joueurs, je pense qu’on aurait mérité définitivement un meilleur sort, a-t-il dit au début de son point de presse après le match. J’ai aimé l’effort et l’intensité, mais le résultat n’a pas été de notre côté.»

Outre le trio de Pacioretty, Danault et Radulov, les autres unités ont de la difficulté à produire de l’attaque, ce qui oblige l’entraîneur à surutiliser ces trois meilleurs joueurs.

«Le trio de Danault génère de l’offensive, mais à long terme on a besoin de plus de contribution des autres trios, constate Michel Therrien.»

Même si Michel Therrien estime que son équipe aurait mérité la victoire il n’en demeure pas moins un manque de constance actuellement en ce qui concerne les victoires et la collecte de points qui pourraient faire la différence en fin de saison.

«C’est certain que les victoires morales ne donnent pas de points au classement, a-t-il reconnu. Mais on a fait tellement de bonnes choses, il faut bâtir là-dessus. J’ai aimé la manière dont on a joué le dernier match, j’ai aimé la manière dont on a joué ce soir même si les résultats ne sont pas toujours là. À force de travailler dans ce sens-là, tu sais que le vent va finir par virer de bord.»

Le gardien de but Al Montoya s’en voulait pour le premier but de Patrik Berglund alors qu’il s’est retrouvé sur le dos.

«J'ai perdu l'équilibre. C'est gênant», a expliqué Montoya, qui a réalisé 18 arrêts et qui a cédé ses premiers buts de la saison, à son quatrième match au Centre Bell.