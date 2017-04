Les Wings infligent un dur revers aux Sénateurs (vidéo)

DÉTROIT - À son premier match en carrière dans la LNH lundi soir, Evgeni Svechnikov fut le seul à faire vibrer les cordages en tirs de barrage, ce qui a propulsé les Red Wings de Detroit vers un gain de 5-4 contre les Sénateurs d'Ottawa.

En septième ronde du bris d'égalité, Svechnikov a opté pour un tir du revers et il a habilement glissé la rondelle entre les jambières du gardien des Sénateurs Craig Anderson.



Tomas Tatar a marqué un but et récolté une mention d'assistance, tandis que Frans Nielsen, Gustav Nyquist et Dylan Larkin complétaient la marque en temps réglementaire pour les Red Wings. Nick Jensen s'est aussi illustré avec deux passes, et Petr Mrazek a signé la victoire après avoir repoussé 41 tirs.



Kyle Turris et Fredrik Claesson ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de 4:09 en troisième période pour créer l'égalité pour les Sénateurs, qui sont maintenant à égalité avec les Bruins de Boston au troisième rang de la section atlantique. Les Sénateurs sont techniquement devant leurs rivaux du Massachusetts puisqu'ils ont un match de plus à disputer au calendrier régulier.



Erik Karlsson a inscrit un filet et amassé une mention d'aide, Alexandre Burows a aussi noirci la feuille de pointage et Turris a obtenu deux mentions d'assistance pour les Sénateurs.

