Lightning: un tour du chapeau de Kucherov dans un gain contre les Sénateurs

TAMPA, Fla. — Nikita Kucherov a signé un tour du chapeau au deuxième vingt et le Lightning de Tampa Bay a eu raison des Sénateurs d'Ottawa 5-1, lundi. Kyle Turris a marqué pour Ottawa au premier vingt, en avantage numérique de deux hommes. Le club local a toutefois dominé par la suite, grâce notamment à quatre filets en deuxième période.



Brayden Point a parti le bal à 1:39 avant le triplé de Kucherov. Le Russe de 23 ans a fait mouche à 5:37, 10:26 et 19:46, terminant le match avec 26 buts.



Kucherov a ensuite contribué au filet de Braydon Coburn, à mi-chemin au troisième tiers.



Au lendemain de l'échange de Ben Bishop aux Kings et peu après celui envoyant Brian Boyle à Toronto, le Lightning a fait passer sa fiche à 6-1-2 au fil de leurs neuf derniers matches.



≪Nous sommes tous conscient que la date limite des échanges fait partie du métier, a dit Kucherov. Nous devons rester concentrés sur notre jeu. Nous avons un directeur général pour s'en occuper. Notre boulot à nous est de jouer au hockey, tout simplement.≫



Le gardien vainqueur Andrei Vasilevskiy a fait 39 arrêts, une dizaine de plus que Mike Condon.



Après le but de Turris, les Sénateurs ont laissé filer quatre occasions avec l'avantage d'un homme.



≪Nous avons eu des opportunités, mais notre attaque à cinq est pitoyable depuis quatre ou cinq matches, a dit l'attaquant Mark Stone. Nous n'arrivons pas à trouver notre rythme. Un but à cinq contre trois se prend bien, mais ce n'est rien permettant de se vanter. Un peu tout le monde s'attend à vous voir marquer.≫