DALLAS - Lindy Ruff ne sera pas de retour aux commandes des Stars de Dallas, a annoncé dimanche le directeur général de la formation, Jim Nill.

Premiers dans l'Ouest en 2015-16, les Stars ont glissé jusqu'au 11e rang cette saison (34-37-11).

Le club n'a pas connu trois victoires de suite en 2017. Leur seule séquence du genre est survenue du 23 au 29 décembre. Ce fut leur meileure séquence de la campagne.

Le contrat de Ruff venait à échéance avec la saison se terminant.

Par communiqué, Nill a remercié Ruff pour «son dévouement et son professionnalisme en quatre saisons à la barre de notre équipe».

Le club des Stars a également confirmé sa décision sur Twitter.

