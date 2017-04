LNH: Kucherov, Bobrovsky et Kane sont les étoiles du mois de mars

NEW YORK - L'attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov, le gardien des Blue Jackets de Columbus Sergei Bobrovsky et l'attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane ont été nommés les trois étoiles du mois de mars par la LNH.

Kucherov a dominé le circuit avec 22 points en 14 rencontres. Ses 12 buts et 10 aides ont aidé le Lightning à compiler un dossier de 10-4-1 au cours de mars. Kucherov a inscrit au moins un point dans 11 des 14 parties.



Le Russe âgé de 23 ans a réussi le troisième tour du chapeau de sa carrière le 23 mars, face aux Bruins de Boston. Ses succès lui ont permis de grimper à égalité au deuxième rang des buteurs du circuit avec 38 réussites et au sixième rang des pointeurs avec 80 points en 68 matchs, avant les rencontres de samedi.



De son côté, Bobrovsky a affiché un dossier de 9-1-1 avec une moyenne de buts alloués de 1,09, un taux d'efficacité de ,967 et quatre jeux blancs, aidant les Blue Jackets à confirmer leur troisième participation aux séries éliminatoires dans leur histoire.



Il a accordé un but ou moins lors de huit de ses 11 sorties et a réussi trois blanchissages d'affilée pour commencer le mois. Âgé de 28 ans, le gardien russe dominait la LNH avec 41 victoires, une moyenne de 1,97 et un taux d'efficacité de ,935 avant les matchs de samedi.



Finalement, Kane s'est classé deuxième dans la LNH avec 22 points en 16 matchs. Ses 10 buts et 22 aides ont aidé les Blackhawks à compiler une fiche de 11-3-2 au cours de mars et à confirmer leur neuvième participation consécutive aux séries.



Il a connu trois matchs de trois points et a réussi son quatrième tour du chapeau en carrière le 1er mars, face aux Penguins de Pittsburgh. Il occupait le deuxième rang du circuit avec 87 points avant les matchs de samedi et il domine la LNH avec 38 points en 26 rencontres depuis le 1er février.