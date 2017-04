Lundqvist 2 Price 2 (vidéo)

NEW YORK - Shea Weber est venu tout près de créer l'égalité en fin de troisième période, hier soir à New York. Son tir a plutôt effleuré la mitaine d'Henrik Lundqvist avant de percuter le poteau à sa gauche.

C'est le plus près que le Canadien est venu d'égaler la marque, alors que la formation montréalaise n'a obtenu que six tirs pendant les 20 dernières minutes du revers de 2-1 aux mains des Rangers, créant l'impasse dans la série à deux victoires de chaque côté.

Lundqvist moins occupé

«Après ce qui est arrivé à Montréal, vous savez qu'un match n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas terminé», a déclaré le gardien Henrik Lundqvist, reprenant une citation classique du légendaire Yankee Yogi Berra en lien avec le but de Tomas Plekanec qui avait étiré le match 2 jusqu'au triomphe du CH grâce au but d'Alexander Radulov en prolongation.



«Nous avons travaillé d'arrache-pied jusqu'à la fin, réalisé des jeux importants et bloqué des tirs quand il le fallait. Nous avons mérité celle-là. Nous avons travaillé vraiment fort», a ajouté Lundqvist, qui a connu sa soirée la moins occupée de la série avec 24 tirs en sa direction, dont la moitié au premier vingt.





Les deux formations se reverront jeudi soir au Centre Bell, puis samedi au Madison Square Garden. Si jamais un septième match s'avérait nécessaire, il aurait lieu lundi.