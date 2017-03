Lundqvist à l'écart du jeu pendant deux à trois semaines

NEW YORK - Le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist sera à l'écart du jeu pour une période allant de deux à trois semaines en raison d'une blessure au bas du corps.

L'équipe a confirmé la blessure samedi matin, et en conséquence elle a rappelé le gardien Magnus Hellberg par mesure d'urgence de son club-école de la Ligue américaine de hockey à Hartford.



Lundqvist a complété la rencontre des Rangers contre les Panthers de la Floride avec 43 arrêts mardi soir. Il devra maintenant s'absenter pour six à 10 matchs en raison d'une mystérieuse blessure au bas du corps.



Le vétéran âgé de 35 ans a présenté une fiche de 30-17-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,65 et un pourcentage d'efficacité de 91,3 en 49 départs et 51 présences devant le filet des Rangers cette saison.



En l'absence du Suédois, les Rangers devront vraisemblablement s'en remettre au gardien auxiliaire Antti Raanta. Ils occupent le quatrième rang de la section Métropolitaine et devraient aisément se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.