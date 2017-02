Lundqvist atteint le plateau des 400 victoires en battant l'Avalanche

Adam Hunger / The Associated Press

Adam Hunger / The Associated Press

NEW YORK - Henrik Lundqvist a réalisé 32 arrêts pour enregistrer une 400e victoire en carrière dans la LNH et les Rangers de New York ont doublé l'Avalanche du Colorado 4-2, samedi soir.

Lundqvist est le 12e gardien de l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau et il est le premier gardien européen à le faire. Il est aussi le troisième gardien à gagner 400 matchs avec une seule équipe. Les autres sont Martin Brodeur (Devils du New Jersey) et Tony Esposito (Blackhawks de Chicago).



Lundqvist montre un dossier de 8-1 à ses neuf dernières apparitions devant le filet.



Le défenseur Kevin Klein a marqué deux buts et Rick Nash a inscrit le but de la victoire pour les Rangers, qui ont remporté un cinquième match de suite et un huitième à leurs 10 derniers. Kevin Hayes a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.



Gabriel Landeskog et John Mitchell ont répliqué pour l'Avalanche, qui n'a gagné que 15 parties cette saison, le plus bas total de la LNH. Calvin Pickard a effectué 26 arrêts dans la défaite.