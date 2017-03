Lundqvist est solide dans la victoire des Rangers

SUNRISE, Fla. - Henrik Lundqvist a signé sa 30e victoire cette saison grâce à une performance de 43 arrêts, et les Rangers de New York ont facilement vaincu les Panthers de la Floride 5-2 mardi soir.

Les Rangers ont mérité une cinquième victoire d'affilée à l'étranger et affichent un dossier de 24-8-0 loin de leur domicile.



De leur côté, les Panthers ne comptent qu'un seul gain à leurs six dernières sorties devant leurs partisans.



Tanner Glass s'est également mis en évidence avec un but et une aide pour les Rangers. Nick Holden, Kevin Hayes et Chris Kreider ont également fait vibrer les cordages.



Pavel Buchnevich a scellé l'issue du match avec un but dans un filet déserté.



Aaron Ekblad et Thomas Vanek ont offert la riposte des Panthers.



Le gardien James Reimer a concédé quatre buts sur 19 tirs avant de laisser sa place à Reto Berra avec 6:46 à jouer à la deuxième période.



À son premier match dans la LNH depuis le 9 décembre 2015, Berra a bloqué huit tirs.