Luongo devance Sawchuk (vidéo)

NEWARK, New Jersey - Roberto Luongo a atteint le cinquième rang des victoires pour un gardien à la suite du gain de 3-0 des Panthers de la Floride contre les Devils au New Jersey, lundi.

Avec 448 gains, il a devancé Terry Sawchuk au cinquième rang de l'histoire.





Luongo, âgé de 37 ans, a stoppé 28 tirs, méritant un premier jeu blanc cette saison et un 73e dans la LNH.



Au chapitre des victoires, le Québécois n'est devancé que par Martin Brodeur (691), Patrick Roy (551), Ed Belfour (484) et Curtis Joseph (454).



Reilly Smith a été le seul à déjouer Cory Schneider qui a fait 26 arrêts.



Smith a fait mouche avec 3:05 au cadran en première période, en avantage numérique. Pavel Zacha était au banc des pénalités, ayant reçu une punition majeure pour avoir donné de la bande.



Jussi Jokinen et Vincent Trocheck ont marqué dans un filet désert pour les Panthers, victorieux dans trois de leurs cinq derniers matchs.



Les Devils ont échappé leurs trois dernières rencontres, ne marquant que trois fois durant la séquence.