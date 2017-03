MacEwen s'entend avec les Canucks

VANCOUVER - L'attaquant Zack MacEwen a signé un contrat d'entrée d'une durée de trois saisons avec les Canucks de Vancouver, vendredi.

L'espoir de 20 ans se classe au deuxième rang des pointeurs chez les Olympiques de Gatineau, grâce à une récolte de 27 buts et 35 mentions d'aide pour 62 points.

Il mène la formation avec 12 buts en avantage numérique et 222 tirs au but depuis le début de la saison.



À sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en 2015-2016, il avait récolté 10 buts et 30 aides (10-30-40) en 66 rencontres avec les Wildcats de Moncton.

Il a également obtenu huit points, dont quatre buts, dans les séries éliminatoires.