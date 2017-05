Malédiction des matchs ultimes: Randy Carlyle ne veut rien savoir

(98,5 Sports) - Les Ducks d'Anaheim ont la fâcheuse habitude de perdre les matchs les plus importants en séries depuis quelques années, mais n'en parlez pas à l'entraîneur Randy Carlyle.

Les Ducks ont perdu leurs quatre derniers matchs no 7 - en quatre ans - devant leurs partisans. Le plus récent échec, face aux Predators de Nashville l'an dernier, a même contribué au congédiement de Bruce Boudreau.

«Ce n'est pas le même groupe de joueurs, et en plus, je n'étais même pas là, alors ne m'incluez pas dans ces trucs de match no 7», a lancé l'entraîneur de l'équipe, Randy Carlyle, après avoir vu les Oilers égaler la série dimanche soir.

Après avoir été humiliés 7-1, Ryan Getzlaf, Corey Perry et compagnie joueront pour une cinquième année de suite un match ultime au Honda Center d'Anaheim.

Les Ducks espèrent que cette fois, contrairement aux quatre dernières années, ils le gagneront ce fameux match.

«Il s'agit d'un groupe différent et on va se préparer pour ce match comme on le fait pour tous les autres. Nous allons dans notre amphithéâtre et nous allons jouer une solide partie. C'est ce qu'on doit faire.»

Les Ducks lors des matchs ultimes

2012-2013: défaite en sept matchs contre les Red Wings au premier tour

2013-2014: défaite en sept matchs contre les Kings de Los Angeles au deuxième tour

2014-2015: défaite en sept matchs contre les Blackhawks de Chicago en finale de l'Ouest

2015-2016: défaite en sept matchs contre les Predators de Nashville au premier tour

2016-2017: ?