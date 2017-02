Marchand et les Bruins victorieux en prolongation (vidéo)

SAN JOSE, Calif. - Brad Marchand a marqué le but victorieux en prolongation, et les Bruins de Boston ont repris le chemin de la victoire en l'emportant 2-1 face aux Sharks de San Jose, dimanche soir.

Marchand a trouvé le fond du filet lors d'un revirement alors qu'il ne restait que 2:24 à faire en prolongation.

Ryan Spooner était a marqué le premier but des Bruins, qui affichent un dossier de 4-0 sous les ordres de Bruce Cassidy, nommé entraîneur-chef par intérim le 7 février dernier. Tuukka Rask a effectué 29 arrêts.



Martin Jones a pour sa part repoussé 25 rondelles.



Patrick Marleau a inscrit le seul but des Sharks, qui ont perdu six de leurs huit derniers matchs. Quatre de ces défaites sont survenues en prolongation et une autre en tirs de barrage, leur procurant tout de même 9 points.



Un revers difficile pour les Sharks qui entament leur semaine de repos obligatoire.