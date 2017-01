Marchand signe un doublé pour les Bruins

BOSTON - Brad Marchand a inscrit un doublé en deuxième période et les Bruins de Boston ont eu raison des Penguins de Pittsburgh, 4-3.

Riley Nash et Patrice Bergeron ont complété pour les Bruins, qui signaient des victoires consécutives pour la troisième fois seulement depuis 36 matches.



Justin Schultz et Phil Kessel ont donné aux Penguins un coussin de 2-0 après une période. Patric Hornqvist a trouvé le fond du filet à mi-chemin au troisième tiers, mais les Penguins n'ont pas su aller chercher le but égalisateur.



Tuukka Rask a fait 19 arrêts pour Boston, qui est invaincu à ses six derniers matches à domicile contre Pittsburgh.



Matt Murray a repoussé 33 rondelles du côté des Penguins.