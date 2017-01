Marchessault tranche pour les Panthers (vidéo)

SUNRISE, Floride - Jonathan Marchessault a marqué en avantage numérique en prolongation et les Panthers de la Floride ont mis fin à une série de quatre revers en battant le Lightning de Tampa Bay 2-1, jeudi.

Marchessault a accepté une passe de Keith Yandle le long de la ligne des buts à la gauche du filet et son tir a battu le gardien Andrei Vasilevskiy à 1:49 de la période supplémentaire.



Jussi Jokinen a aussi touché la cible et James Reimer a stoppé 31 tirs devant le filet des Panthers, qui ont signé une première victoire en six matchs nécessitant un bris d'égalité.



Nikita Kucherov a été l'unique buteur du Lightning et Vasilevskiy a effectué 35 arrêts. Le Lightning a perdu quatre de ses cinq derniers matchs.