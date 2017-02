Mark Stone guidera-t-il les Sénateurs jusqu'aux séries?

OTTAWA - Quand ça compte le plus, Mark Stone trouve une façon d'élever le niveau de son jeu.

L'attaquant des Sénateurs d'Ottawa semble être à son mieux en fin de saison, quand l'enjeu des matchs devient plus important et que les équipes lancent leur course vers les séries. Stone a inscrit le but vainqueur contre les Stars de Dallas, jeudi, et il a inscrit trois buts et ajouté deux aides depuis le match des étoiles.



«Le jeu se resserre un peu et je pense que c'est l'une de mes forces, a-t-il expliqué. Parfois, en début de saison, c'est moins mon style de jeu. Quand les matchs perdent un peu de dentelle, peut-être que c'est davantage pour moi.»



Bien que le patineur de 24 ans joue bien toute la saison, il semble briller après la pause du match des étoiles.



Au cours des trois dernières campagnes, il a amassé 94 points (38-56) en 138 matchs avant la pause, pour une moyenne de 0,68 point par match. Mais en 68 rencontres disputées après le match des étoiles, il affiche une moyenne de 1,04 point, avec 30 buts et 41 aides.



Même Stone a été surpris de cette différence.



«Depuis trois ans, je tente d'être le plus constant possible. À titre de jeune joueur, vous tenter de grandir dans cette ligue et de trouver les points que vous devez améliorer. C'est ce que je fais toujours. Je veux qu'on puisse compter sur moi, sur la glace comme à l'exétieur. Je veux que les plus jeunes se tournent vers moi.»



Stone est aussi passé maître dans l'art du revirement, lui qui en a provoqué 70 jusqu'ici, un sommet dans le circuit.



«Il s'agit d'anticiper, de lire le jeu, a-t-il expliqué. De la façon dont se joue le hockey maintenant, c'est très physique et plusieurs joueurs sont inattentifs. Si vous pouvez profiter de cette anticipation et bien lire le jeu pour créer de l'attaque, ça peut assurément vous aider.»



L'entraîneur-chef des Sénateurs, Guy Boucher, a dit du choix de sixième tour en 2010 qu'il lui rappelle Sidney Crosby.



«Quand j'ai dirigé Crosby, c'était la même chose, a raconté Boucher. Ces gars-là regardent d'un côté, puis soudainement, la rondelle se retrouve sur leur bâton. C'est en raison de leur grand sens du hockey, qu'on ne voit pas souvent, même au niveau de la LNH. Stone a ce sens du hockey très développé.»



Les compagnons de trio de Stone profitent aussi de son jeu. Zack Smith a disputé la majeure partie de la deuxième moitié de saison avec Stone l'an dernier. Il y a marqué 16 de ses 25 buts, un sommet personnel.



«Il semble en transe parfois, surtout quand vient le temps de soutirer la rondelle à l'adversaire, a indiqué Smith. Quand vous jouez avec un gars dont vous savez qu'il peut se rammaser avec la rondelle à tout moment, alors vous êtes toujours prêt et vous vous attendez à recevoir la rondelle.»