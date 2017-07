Mark Streit revient à Montréal

Selon diverses sources médiatiques, il s'agirait d'un contrat de 700 000 $.

Âgé de 39 ans, Streit a pris part à 68 matchs avec les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh lors de la saison 2016-2017.

Le défenseur de 5 pieds 11 pouces et 191 livres a récolté 21 points (6 buts, 21 mention d'aides), dont 13 en avantage numérique. Il a ajouté deux buts gagnants et 28 minutes de pénalité, tout en conservant une moyenne de temps de jeu de 18 minutes et 45 secondes.

Streit a ajouté deux aides en trois matchs de séries éliminatoires, aidant les Penguins à remporter la coupe Stanley.