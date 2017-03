Markov rejoint le «Big Three»

(98,5 Sports) - «Un deuxième match de suite!», n'a pu s'empêcher de s'exclamer Andrei Markov en voyant se masser les journalistes autour de son casier mardi soir. Mais quand vous associez votre nom à celui de l'un des membres du fameux «Big Three», les représentants des médias iront invariablement rejoindre l'auteur de pareil exploit.

Markov a obtenu une mention d'aide sur le but d'Artturi Lehkonen, mardi, lorsque le Canadien a battu les Stars de Dallas 4-1.

Il s’agissait du 572e point de la carrière du joueur Russe, ce qui lui a permis de rejoindre Guy Lapointe au deuxième rang des meilleurs pointeurs des défenseurs du Tricolore.

Ovation monstre

Les spectateurs massés au Centre Bell se sont levés et ils ont accordé une longue ovation à Markov après l’annonce de son fait d’armes sur le tableau indicateur. Fidèle à sa nature réservée, le joueur n’a pas manifesté de joie particulière sous le tonnerre d’applaudissements.

Trois jours après une performance de trois points contre les Sénateurs d'Ottawa, Markov était encore le centre d'attraction dans le vestiaire. À l'arrivée des journalistes autour de lui, il n'a pu s'empêcher de lancer: « Un deuxième match de suite! »

Plus sérieusement, il a admis après la rencontre avoir été touché par le geste des amateurs.

« C’était super, a dit Markov, en parlant de la réaction des spectateurs. On sait que l’on a les meilleurs amateurs au monde. C’était agréable et j’ai aimé ça. »

Quant au fait de se retrouver au sommet du tableau d’honneur aux côtés de légendes du Canadien comme Lapointe et Larry Robinson (le meneur), Markov n’a pas lésiné sur les mots.

« C’est un grand honneur d’être en compagnie de ces joueurs. Je suis fier. Je suis fier d’être là. J’ai travaillé fort pour ça. Mais pour l’instant, c’est la victoire d’équipe qui est la plus importante. »

L'un des meilleurs

« Je suis tellement content pour lui qu’il obtienne cette reconnaissance, a claironné le capitaine Max Pacioretty dans le vestiaire. Il est ici depuis si longtemps et même vous (les journalistes), vous ne le connaissez pas tant que ça. C’est pour ça qu’il impose le respect.

« Il se présente à la patinoire et il fait les bonnes choses. C’est un des gars les plus travaillants que j’ai vus et peut-être même le meilleur joueur avec lequel j’ai porté le même uniforme. Et ça se voit. J’ai toujours eu l’impression qu’il n’a jamais obtenu tout le mérite qui lui revient. Mais il n’en veut pas (rires). C’est pour c’est qu’il est tellement respecté. Il connaît l'une de ses meilleures saisons. Sa prise de décision est exceptionnelle. Je le compare à Niklas Lindstrom. »

« C’était très spécial l’ovation à son endroit quand on réalise tout ce qu’il a fait pour cette équipe et la ville depuis si longtemps, a noté Brendan Gallagher. Il est encore sous-estimé en dépit de tout le succès qu’il a obtenu. Il est vraiment un modèle. »

L'entraîneur-chef Claude Julien faisait partie du nombreux groupe de gens qui ont applaudi Markov à l'annonce de l'exploit.

« C'est tellement bien mérité pour un joueur qui a tellement passé d'années ici, qui a tout donné et qui continue de tout donner. Ce qu'il a accompli, c'est beaucoup. Je suis fier de lui, je suis content pour lui et il méritait ces applaudissements. »