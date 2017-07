Marleau accepte un pacte de trois ans avec les Maple Leafs de Toronto

Ben Margot / The Associated Press

TORONTO - L'attaquant Patrick Marleau, qui était joueur autonome, a signé un contrat de trois ans avec les Maple Leafs de Toronto, dimanche.

Il empochera en moyenne 6,25 M $ par saison.



Marleau a jusqu'ici porté un seul uniforme dans la LNH, celui des Sharks de San Jose. Il est âgé de 37 ans.



Marleau totalise 508 buts et 1082 points en saison régulière. Il a fait partie de trois équipes d'étoiles.



La saison dernière, le natif de la Saskatchewan a inscrit 27 buts et 46 points, disputant tous les matches pour une huitième campagne de suite.



Il quitte les Sharks au premier rang de leur histoire pour les matches disputés, les buts, les points, les filets en avantage numérique, les buts en désavantages du même genre, les buts vainqueurs et les tirs.



Marleau a été choisi deuxième au total lors du repêchage de 1997.



Il a souvent représenté le Canada à l'international, contribuant notamment à la récolte de l'or aux Olympiades de 2010 et 2014.