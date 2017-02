Marner est inscrit sur la liste des blessés des Leafs

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto ont inscrit le nom de la recrue Mitch Marner sur la liste des blessés et rappelé le joueur de centre Frédérik Gauthier de leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Marner ratera donc un troisième match consécutif mardi soir, lorsque les Leafs rendront visite aux Jets à Winnipeg.



Le hockeyeur âgé de 19 ans, qui souffrirait d'une blessure à l'épaule droite, sera de retour au jeu au plus tôt jeudi, contre les Rangers de New York.



Deuxième marqueur des Torontois avec 48 points, Marner s'est blessé mercredi dernier lorsqu'il a chuté violemment contre la rampe dans une défaite de 5-2 encaissée contre les Blue Jackets de Columbus.



Il a raté les deux derniers matchs des siens, un revers samedi contre les Sénateurs d'Ottawa et un gain contre les Hurricanes de la Caroline dimanche.



Connor Brown, qui a pris la place de Marner au sein d'un trio complété par Tyler Bozak et James van Riemsdyk, a marqué deux buts dans la victoire contre les Hurricanes.



Gauthier a disputé 18 parties avec les Maple Leafs jusqu'ici cette saison.



D'autre part, une personne au fait de la décision a déclaré à l'Associated Press que les Maple Leafs avaient inscrit le nom de l'attaquant Brooks Laich au ballottage, deux jours après que le vétéran se soit plaint de son utilisation par l'équipe.



Cette personne a informé l'AP de la décision mardi sous le couvert de l'anonymat puisque les Maple Leafs n'ont toujours rien confirmé.



Laich écoule la dernière année de son contrat qui lui a permis d'empocher 4 millions $US cette saison.