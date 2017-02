Martin Hanzal dans l'incertitude

(98,5 Sports) - L'attaquant des Coyotes de l'Arizona est pas mal certain qu'il sera échangé d'ici la date butoir des transactions, le 1er mars.

Hanzal, qui écoule la dernière année de son contrat, n'a reçu aucune offre de la part de l'organisation qui l'a repêché et avec laquelle il a passé toute sa carrière.

«On ne s'est pas parlés», a reconnu le Tchèque âgé de 29 au journaliste AZ Central Sports.

Le joueur de centre de 6 pi 6 po est au centre de nombreuses rumeurs d'échange depuis le début de la saison.

Il ne semble pas trop affecté par la possibilité de déménager. En 45 matchs, Hanzal a inscrit 13 buts et amassé 22 points. Il a marqué trois buts à ses deux dernières parties.

«J'ai vécu ici et j'ai toujours aimé ça, a expliqué l'ancien choix de premier tour. La réalité, c'est que je n'ai pas de contrat en poche en vue de la prochaine saison et on est à deux semaines de la date butoir (...) Peu importe ce qui arrive, je vais être heureux. Si on m'échange, ce sera probablement à une équipe qui a une chance de gagner la coupe Stanley. C'est positif, non? On verra ce qui va se passer.»

Le jeune directeur général des Coyotes, John Chayka, sait très bien que les gros joueurs de centre à la Martin Hanzal sont rares.

Pour le moment, il exigerait quelque chose comme un espoir et un choix de premier tour pour.

Des demandes qui vont peut-être baisser d'ici le 1er mars...