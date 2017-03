Match historique en Norvège: un Québécois aux premières loges

On en parle en ondes : Derek Le Midi_WEB_Emission du mardi 14 mars 2017 (30:42) Publié le mardi 14 mars 2017 dans Derek le midi Avec Derek Aucoin

(98,5 Sports) - Officiellement, Christian Larrivée n'a pas participé au plus long match de hockey l'histoire, survenu dimanche entre les Dragons de Storhamar et les Warriors de Sparta, en Norvège.

Mais c'est tout comme.

À l'écart du jeu en raison d'une blessure à l'aine, le Québécois était dans les gradins et il a encouragé ses coéquipiers pendant les 11 périodes - 217 minutes et 14 secondes - qu'a duré le fameux match.

«C'était tellement long qu'il n’y avait plus rien à manger dans les concessions, a expliqué Larrivée, qui agit comme capitaine de la formation, à l'émission «Derek le midi» mardi. Après quelques prolongations, les parents qui étaient accompagnés de leurs enfants commençaient à partir. Ils avaient de l’école le lundi.»

Après quelques heures, les joueurs des deux équipes commençaient à avoir faim. Une maman a eu l'idée d'aller cuisiner!

«Il y a même une mère d'un joueur adverse qui a eu le temps d’aller faire un gâteau aux carottes! C’était vraiment spécial.»

Le match a beau avoir passé à l'histoire, reste que ce fut épuisant pour les athlètes de part et d'autre. Larrivée pense que les joueurs des deux équipes auraient eu besoin d'un repos pour se remettre de ce match-fleuve.

«Après quelques périodes, les gars venaient me voir pour me demander si j’étais rétabli et prêt à embarquer sur la glace. D’une certaine façon, je suis content de ne pas avoir joué. Les gars ont mal partout. D’un autre côté, c’était toute une expérience. Les gars sont partis sur la route aujourd’hui et ont encore mal aux jambes. La douleur va rester quelques jours encore, je crois.»

Larrivée et ses Dragons mènent la série quarts de finale 3-2. Ils pourraient passer au prochain tour dès mardi soir advenant une victoire.