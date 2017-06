Matt Murray sera devant le filet ce soir

PITTSBURGH - Les Penguins de Pittsburgh feront de nouveau confiance au gardien Matt Murray pour le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley.

L'entraîneur-chef Mike Sullivan a confirmé son choix à la suite d'un entraînement optionnel des siens, jeudi.



Murray a alloué huit buts en 58 lancers pour un taux d'efficacité de ,862 au cours des rencontres no 3 et 4, remportées par les Predators de Nashville, qui ont ainsi pu égaler la série 2-2.



Le gardien de 23 ans avait été très efficace dans la deuxième rencontre, stoppant 37 des 38 lancers dirigés contre lui et a fait du bon travail depuis qu'il est venu en relève à Marc-André Fleury en finale de l'Est.



Celui qui a guidé les Penguins à la conquête de la coupe Stanley l'an dernier affiche un taux d'efficacité de ,925 en séries en carrière.