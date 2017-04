Matthews a vite montré ses couleurs dans une saison historique

TORONTO - Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, n'a eu besoin que de 14 minutes et 18 secondes pour établir un premier record dans la LNH.

À la mi-octobre à Ottawa, il est devenu le premier choix numéro 1 au total à marquer deux fois à sa première période de jeu.

Au terme de la soirée, il était le seul à avoir fait mouche quatre fois à son premier match, dans une ligue centenaire.



L'Américain de 19 ans s'apprête à disputer un premier match de séries éliminatoires, la série de premier tour face aux Capitals débutant jeudi soir, à Washington.



«On savait que le talent était là, a récemment dit le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews. Il n'a pas perdu de temps, c'est évident. Ça vous fait vous demander à quel point il pourrait dominer d'ici quelques années.»



Matthews a établi des marques des Maple Leafs pour les buts et les points par une recrue, avec 40 buts et 69 aides. Il a éclipsé Wendel Clark et Peter Ihnacak qui avaient respectivement fait leurs débuts avec l'équipe torontoise en 1985 et 1982.

Matthews est la première recrue depuis Alexander Ovechkin à atteindre le plateau des 40 buts, ce que le Russe avait fait en 2005-2006 (52 buts). Il n'est que le quatrième à atteindre ce plateau avant de célébrer ses 20 ans.



Celui qui a grandi à Scottsdale, en Arizona, a vraiment connu une saison historique.



Dans l'ensemble des buteurs de la Ligue nationale, seul Sidney Crosby a été plus productif avec 44 buts, cette saison.



Misant déjà sur un gabarit de six pieds trois et 216 livres, Matthews le bonifie avec de la puissance, de la vitesse et des habiletés peu communes.



«Il peut marquer de plusieurs façons et c'est probablement l'une des grandes raisons pourquoi il a été si constant, a dit Crosby. Il a un excellent tir mais il peut aussi marquer de près, et il n'hésite pas à foncer au filet.»



Matthews a récolté 19 buts avec des tirs des poignets, 10 avec des tirs frappés, six en faisant dévier la rondelle et cinq du revers.



Et il menace constamment.

Matthews a établi un record des recrues des Maple Leafs avec 279 tirs.

Au cours des années, seuls Teemu Selanne (387), Ovechkin (425), Wayne Gretzky (284) et Dale Hawerchuk (339) ont mis le gardien au défi plus souvent, à leurs premières saisons.



Tout cela fait qu'il a de bonnes chances de mériter le trophée Calder, aucun joueur des Maple Leafs n'a obtenu cet honneur depuis Brit Selby, en 1966.



«Il a un talent exceptionnel, a dit l'entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock. Et ce qui est plus important encore, il est un individu exceptionnel. Ça va lui permettre d'être un bon meneur, parce qu'il fait les choses de la bonne façon chaque jour. Au bout du compte, c'est ce qui va lui permettre de guider un club et d'être un gagnant.»