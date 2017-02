Matthews inscrit ses 26e et 27e buts

TORONTO - Auston Matthews a inscrit deux buts, Frederik Andersen a effectué 33 arrêts en route vers une 100e victoire dans la LNH et les Maple Leafs de Toronto ont écrasé les Islanders de New York 7-1, mardi.

Avant les matchs de mardi, les Maple Leafs détenaient un seul point d'avance sur les Islanders au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est.

Les Maple Leafs avaient perdu six de leurs huit matchs précédents, tandis que les Islanders avaient récolté 18 points sur une possibilité de 24 depuis la nomination de Doug Weight comme entraîneur-chef par intérim (8-2-2).



Matthews a inscrit ses 26e et 27e buts de la saison, Josh Leivo a amassé trois points (un but et deux aides), tandis que Nazem Kadri et William Nylander ont récolté un but et une aide chacun pour les Maple Leafs.

Tyler Bozak et Matt Hunwick ont aussi touché la cible.



Jason Chimera a été l'unique buteur des Islanders. Thomas Greiss a accordé six buts sur 34 tirs en 51:29 de jeu.

Jean-François Bérubé a terminé la rencontre devant le filet des Islanders et il a repoussé six des sept tirs dirigés vers lui.