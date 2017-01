Matthews, Kreider et Fleury: les 3 étoiles de la semaine

Auston Matthews, au centre vient de marquer le but gagnant de la Classique du Centenaire/PC - Nathan Dentte

Auston Matthews, au centre vient de marquer le but gagnant de la Classique du Centenaire/PC - Nathan Dentte

NEW YORK - Le centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews, l'ailier gauche des Rangers de New York Chris Kreider, ainsi que le gardien des Penguins de Pittsburgh Marc-André Fleury sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

Matthews a mené le circuit Bettman avec six points, dont quatre buts, en trois rencontres pour aider les Leafs à connaître une semaine parfaite. Il a couronné sa semaine en inscrivant deux buts, dont un en prolongation, lors de la Classique du centennaire de dimanche.



Le patineur de 19 ans mène toutes les recrues de la ligue avec 20 buts et 32 points.



Kreider a de son côté marqué quatre fois et ajouté une aide en trois matchs, tous remportés par les Rangers. Il a conclu l'année 2016 avec le deuxième tour du chapeau de sa carrière dans un gain de 6-2 contre l'Avalanche du Colorado, samedi.



Finalement, Fleury a repoussé 77 des 82 lancers dirigés contre lui la semaine dernière, menant les Penguins à trois victoires.