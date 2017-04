Matthews, Laine et Werenski nommés finalistes pour le trophée Calder

L'attaquant Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, le défenseur Zach Werenski, des Blue Jackets de Columbus, et l'ailier Patrik Laine, des Jets de Winnipeg, ont été nommés les finalistes au trophée Calder, qui sera remis à la recrue de l'année dans la LNH.

Matthews est le favori à la suite de 40 buts et 69 points, un sommet chez les recrues.



Laine a raté neuf matchs en raison d'une commotion cérébrale, mais a tout de même récolté 36 buts et 64 points.



Werenski a mené les défenseurs recrues en récoltant 47 points, dont 11 buts.



Le gagnant sera dévoilé le 21 juin lors du gala de la Ligue nationale au T-Mobile Arena, à Las Vegas.



Matthews s'est dit honoré d'avoir été choisi parmi les trois finalistes.



«Il y a eu tellement de bonnes recrues cette saison, a affirmé Matthews. J'ai été chanceux de jouer entouré de bons coéquipiers et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer pour les Maple Leafs.»



L'entraîneur-chef des Capitals de Washington, Barry Trotz, avoue avoir aimé voir jouer Matthews et toutes les autres recrues cette saison. Il a ajouté que l'Équipe nord-américaine à la Coupe du monde était un avant-goût de ce à quoi allait ressembler la saison.



«La nouvelle génération de joueurs est extrêmement talentueuse, a dit Trotz. Ils ont des habiletés qui dépassent les normes.»