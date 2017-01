McCarron cédé aux IceCaps

MONTRÉAL - Les Canadiens de Montréal ont cédé l'attaquant Michael McCarron aux IceCaps de St. John's, lundi, quelques heures après avoir subi un revers de 1-0 contre les Red Wings de Detroit.

Le gros attaquant avait été laissé de côté pour ce match à Detroit et avait été remplacé dans la formation par Jacob De La Rose.

Le séjour de McCarron avec les Canadiens aura donc duré un peu plus d'un mois, lui qui avait été rappelé le 9 décembre.



En 15 matchs avec le Tricolore, le patineur de six pieds six pouces et 231 livres a récolté un but et quatre mentions d'aide en plus de maintenir un différentiel de plus-1.

Il avait enregistré quatre buts et huit aides en 21 matchs avec les IceCaps avant son rappel.

McCarron totalise deux buts et quatre assistances en 35 matchs dans la LNH.

Les Canadiens disputeront leur prochain match mercredi quand ils accueilleront les puissants Penguins de Pittsburgh.