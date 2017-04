McDavid dans le même bateau que Crosby?

TORONTO - Quand on étudie les deuxièmes saisons de plusieurs joueurs, celle de Sidney Crosby ressort comme l'une des meilleures de l'histoire.

Crosby avait amassé 120 points en 79 matchs au cours de sa deuxième campagne avec les Penguins de Pittsburgh, en 2006-07, le sixième plus haut total de l'histoire après celles de Wayne Gretzky (164), Mario Lemieux (141), Peter Stastny (139), Kent Nilsson (131) et Mike Bossy (126).



On pourra débattre pour dire que la saison que connaît actuellement Connor McDavid avec les Oilers d'Edmonton est peut-être aussi bonne, voire même meilleure que celle qu'à connue Crosby, si l'on tient compte de la façon dont il a obtenu ses points.



McDavid, en voie de connaître une saison de 99 points, a jusqu'ici amassé 68 points, soit 72 pour cent de sa production, à égalité numérique, le plus haut total de la LNH. Pour comparer, Crosby avait obtenu moins de la moitié de ses 120 points à égalité numérique, alors qu'il avait récolté 61 points sur le jeu de puissance.



À cette époque, peu de temps après les changements apportés aux règles à la suite du lock-out de 2004-05, les pénalités abondaient dans le circuit.



La plupart des meilleures deuxièmes saisons des 20 derniers années ont grandement bénéficié de l'avantage numérique:



1. Crosby — 61 points en avantage numérique sur 120, pour 51 pour cent;



2. Evgeni Malkin — 40 sur 106, pour 38 pour cent;



3. Eric Staal — 40 sur 100, pour 40 pour cent;



4. Steven Stamkos — 41 sur 95, pour 43 pour cent;



5. Alexander Ovechkin — 37 sur 92, pour 40 pour cent.



McDavid, n'a généré que 26 pour cent de ses points avec l'avantage numérique, soit 24 sur 94 jusqu'ici. Il est évident qu'il est plus difficile de générer de l'attaque à forces égales. McDavid évolue également à une époque où il se marque moins de buts et où il y a moins d'avantages numériques.



Bien qu'en production pure, il ne fait pas de doute que la saison de Crosby soit meilleure. Mais on peut affirmer qu'en terme de qualité, celle de McDavid s'en rapproche beaucoup.



Des joueurs en panne



Favori dans la course au trophée Vézina en première moitié, Devan Dubnyk a considérablement ralenti en deuxième moitié de saison, ce qui a eu des effets sur les performances du Wild.



Dubnyk avant le match des étoiles: taux d'efficacité de ,936, cinq jeux blancs. Depuis? Taux d'efficacité ,904, aucun blanchissage.



En parlant de refroidissement, Brent Burns ne produit plus au même rythme.



En mars, l'arrière de 32 ans n'a marqué qu'un but et récolté six aides en 16 rencontres et il n'est plus seul dans la course au Norris, alors que'Erik Karlsson et Victor Hedman n'ont pas ralenti la cadence. Burns a toujours besoin de deux buts (il lui reste trois rencontres) pour devenir le troisième défenseur depuis 1990 à inscrire 30 buts, après Kevin Hatcher (34, en 1992-93) et Mike Green (31, en 2008-09).