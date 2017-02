McDavid encore en avance sur Crosby

EDMONTON - Connor McDavid a obtenu un but et deux mentions d'aide pour reprendre le sommet des pointeurs de la LNH et les Oilers d'Edmonton ont doublé les Flyers de Philadelphie 6-3, jeudi soir.

Matt Hendricks, Leon Draisaitl, Jordan Eberle, Ryan Nugent-Hopkins et Oscar Klefbom ont aussi la cible pour les Oilers, qui ont remporté un deuxième match de suite et trois de leurs quatre derniers. Cette victoire a permis aux Oilers de créer l'égalité avec les Ducks d'Anaheim au deuxième rang de la section Pacifique.



Cam Talbot a connu un bon match devant le filet pour les Oilers et il a repoussé 33 lancers.



Pendant un bref moment, Sidney Crosby s'est emparé du premier rang des meilleurs pointeurs de la LNH grâce à une performance de trois points. McDavid a amassé 66 points cette saison tandis que Crosby en a 64.



Radko Gudas, Wayne Simmonds et Brayden Schenn ont répliqué pour les Flyers, qui ont perdu deux parties consécutives et quatre de leurs cinq dernières. Michal Neuvirth a stoppé 19 tirs dans la défaite.