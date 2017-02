«McDavid est de la même catégorie que Crosby» -Therrien

(98,5 sports) - Michel Therrien ne semblait pas trop abattu même si les Canadiens venaient de subir une troisième défaite consécutive.

Après avoir perdu défaite 3-2 contre les Capitals de Washington, samedi après-midi, les Canadiens se sont inclinés 1-0 en tirs de barrage contre les rapides et talentueux Oilers d’Edmonton.

«Nous avons fourni un bel effort. On a bien joué, on a bien rivalisé. Nous affrontions une autre lourde équipe avec beaucoup de vitesse. Et il ne faut pas oublier que nous disputions un quatrième match en six jours», a expliqué Therrien.

Comme tous les amateurs présents, l’entraîneur-chef a pu constater le grand, mais le très grand talent de Connor McDavid.

«Quand tu affrontes un joueur comme McDavid, c’est toujours un défi. Emelin et Weber ainsi que le trio de Plekance, qui l’a affronté la plupart du temps, ont bien fait contre lui, a analysé Therrien. C’est un joueur d’élite.»

L’entraîneur-chef n’a pas eu peur de le comparer à Sidney Crosby.

«Je vois une similitude entre les deux. J’ai eu la chance de diriger Crosby à l’âge de 18-19 ans. McDavid c’est le futur, a-t-il vanté avant de se reprendre avec un sourire. Il est le présent aussi de la LNH. C’est bon pour la ligue d’avoir de tels joueurs, c’est toujours captivant pour les fans. Il a une accélération extraordinaire. Il va toujours avoir des chances de marquer. Il est de la même catégorie que Crosby.»

Comme ses joueurs, Therrien a eu de bons mots pour Montoya.

«Il a été fantastique», a-t-il dit.

Sur toutes les lèvres

Le nom de Montoya était sur toutes les lèvres après le match.

Montoya a permis aux Canadiens de récolter un point en excellant à plusieurs reprises.

«C’est une manière difficile de perdre, mais nous avons amassé un gros point», a déclaré Montoya qui a eu droit à une belle ovation après avoir stoppé McDavid sur une échappée en prolongation.

«La foule a été fantastique, mais je pense que McDavid a raté son tir», a déclaré le gardien en faisant preuve de beaucoup d’humilité.

Montoya en était à son deuxième départ seulement au Centre Bell, cette saison.

«Ça ne m’arrive pas souvent de jouer à domicile, mais je me concentrais à effectuer le prochain arrêt et à donner une chance à l’équipe de gagner, a-t-il dit. Les Oilers sont très rapides.»

Le capitaine Max Pacioretty a indiqué que pendant que tout le monde s’attendait à un match offensif, ce fut le contraire.

«On a eu droit à un match défensif. On a bien joué en défense et Montoya a très bien fait. Il a été excellent. C’est certain que l’on aurait aimé obtenir deux points, a dit le capitaine sans oublier les Oilers. Ils ont une belle équipe, leurs jeunes gagnent en maturité, c’est plaisant de jouer contre eux. McDavid est très rapide.»