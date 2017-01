McDavid tranche en prolongation (vidéo)

EDMONTON - Connor McDavid a marqué le but de la victoire en prolongation en plus de récolter deux aides alors que les Oilers d'Edmonton ont signé une quatrième victoire de suite en l'emportant 4-3 face aux Panthers de la Floride, mercredi.

McDavid a obtenu une échappée en fin de prolongation et a enfilé l'aiguille avec 2,6 secondes. Le gardien des Panthers James Reimer a réalisé l'arrêt de la mitaine, mais la reprise vidéo a démontré que la rondelle avait traversé la ligne rouge.

Zack Kassian, Mark Letestu et Jordan Eberle ont aussi touché la cible pour les Oilers, qui sont au coeur de leur plus longue séquence de victoires depuis décembre 2015.



Vincent Trocheck, Michael Sgarbossa et Greg McKegg ont répliqué pour les Panthers, qui ont perdu deux matchs de suite.