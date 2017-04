Même sans Tavares, les Islanders l'emportent

BUFFALO, N.Y. - Anders Lee a inscrit deux buts en troisième période et les Islanders de New York sont restés dans la course aux séries de l'Association de l'Est en défaisant les Sabres de Buffalo 4-2, dimanche.

En l'absence de leur capitaine John Tavares, les Islanders ont aussi obtenu des buts de Cal Clutterbuck et Joshua Ho-Sang. Jaroslav Halak a stoppé 35 rondelles et il a porté sa fiche à 3-1 depuis qu'il a été rappelé des mineures.



Avec quatre parties à disputer, les Islanders ont amassé un 86e point, s'approchant à cinq des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto au huitième rang de l'Est.



Tavares s'est blessé à la cuisse gauche, vendredi, dans un gain de 3-1 contre les Devils du New Jersey.



Evander Kane et Zemgus Girgensons ont répliqué pour les Sabres et Robin Lehner a bloqué 22 lancers.