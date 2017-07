Michael Stone signe un contrat de trois ans avec les Flames

CALGARY - Les Flames de Calgary ont accordé un contrat de trois ans au défenseur Michael Stone, vendredi.

Les Flames l'avaient acquis des Coyotes de l'Arizona en février.



En 19 matchs de saison régulière avec les Flames, Stone a marqué deux buts et a totalisé six points. Il a ajouté un but en première ronde des séries éliminatoires quand les Flames ont été balayés par les Ducks d'Anaheim.



Natif de Winnipeg, Stone totalise 26 buts et 102 points dans la LNH, en 343 matchs.