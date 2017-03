SAN JOSE - L'attaquant Micheal Haley, des Sharks de San Jose, a été suspendu un match pour le coup qu'il a asséné à Calle Jarnkrok, des Predators de Nashville .

Haley a été expulsé de la rencontre samedi après avoir répliqué à un plaquage de dos de Jarnkrok, près de la rampe.

Haley s'est relevé et a pourchassé Jarnkrok, avant de le renverser sur la patinoire et de lui asséner un coup de poing au visage.



Haley ratera le match de mardi soir contre les Rangers de New York et sera soulagé d'un montant de 3472,22 $US.

Cette somme sera versée au Fonds d'aide d'urgence aux joueurs de la LNH.