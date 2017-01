Michel Therrien n'est plus le même entraîneur... voici la preuve! (vidéo)

(98,5 Sports) - L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal est un homme plus calme et plus posé qu'à ses débuts dans la LNH.

Même s'il n'est pas toujours le plus bavard dans ses points de presse, surtout suivant une défaite ou une contreperformance de ses hommes, Therrien est moins incisif qu'il ne l'a déjà été envers ses joueurs.

Voici la preuve...

Le 10 janvier 2006, il y a 11 ans jour pour jour, celui qui dirigeait à l'époque les Penguins fustigeait ses joueurs après une mauvaise performance.

Le Québécois en était à sa deuxième saison à Pittsburgh et ses hommes venaient de subir une défaite de 3-1 face aux Oilers - une septième en 10 matchs.

Dans son point de presse, l'entraîneur qualifie la performance ses siens de «pathétique» et s'en prend à ses défenseurs.

«Je crois que leur objectif est d'être le pire groupe de défenseurs de la LNH (...) J'ai jamais vu des défenseurs être aussi mous.»

Pendant trois minutes d'anthologie, Therrien règle le cas de ses hommes devant les journalistes.

Comme tous les entraîneurs, Michel Therrien a certainement modifié sa façon de gérer ses joueurs au fil des années.

L'homme de 53 ans, l'un des meilleurs entraîneurs depuis le début de la saison, a été invité par la LNH lundi pour diriger au Match des étoiles.

Si le Canadien tient la cadence en deuxième moitié de saison, Therrien pourrait être parmi les finalistes au trophée Jack-Adams à la fin de la saison.