Mikaël Backlund poursuit sur sa lancée

CALGARY - Mikaël Backlund a touché la cible dans un cinquième match de suite et les Flames de Calgary ont défait l'Avalanche du Colorado 4-1, mercredi.

Backlund totalise sept buts à ses cinq derniers matchs. Il a touché la cible à 17:20 du deuxième vingt, portant la marque à 2-0. Le tir de Mark Giordano a été stoppé par Calvin Pickard, mais Backlund a profité du retour pour inscrire son 12e but de la saison, un sommet chez les Flames.



Il s'agit de la plus longue séquence chez les Flames depuis le printemps 2012, quand Curtis Glencross avait marqué dans sept parties consécutives.



Kris Versteeg, Alex Chiassson et Johnny Gaudreau ont aussi fait mouche pour les Flames. Giordano, TJ Brodie et Sean Monahan ont récolté deux aides chacun.



Patrick Wiercioch a été l'unique buteur de l'Avalanche, qui a encaissé un cinquième revers de suite et qui a perdu 10 de ses 11 dernières rencontres.



Brian Elliott a été défié seulement 18 fois devant le filet des Flames. Il a signé une cinquième victoire de suite et a amélioré sa fiche à 8-9-1.



Pickard a été plus occupé, alors qu'il a réussi 33 arrêts.