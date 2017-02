Mike Condon blanchit les Devils

NEWARK, N.J. - Mike Condon a réalisé 21 arrêts et il a signé un cinquième blanchissage cette saison et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Devils du New Jersey 3-0, jeudi soir.

Dion Phaneuf a marqué en avantage numérique, Erik Karlsson a touché la cible lorsque son tir de la pointe s'est frayé un chemin jusque dans le but et Kyle Turris a complété le pointage dans un filet désert. Les Sénateurs ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs.



Cory Schneider a stoppé 32 lancers, mais les Devils ont tout de même perdu pour une deuxième fois en temps réglementaire au cours de leurs sept dernières parties (4-2-1).



Phaneuf a brisé une égalité de 0-0 grâce à un puissant tir provenant de la pointe gauche, alors qu'il restait 1:59 à jouer en deuxième. La rondelle a touché le coin du filet et elle est ressortie aussitôt.