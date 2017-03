Mike Keenan bossera en Chine

MOSCOU - Mike Keenan s'est trouvé du boulot en Chine.

Celui qui a longtemps dirigé dans la Ligue nationale de hockey a été embauché par le Red Star de Kunlun, qui dispute ses rencontres dans la KHL.



L'objectif du club de Kunlun est de développer des joueurs locaux appelés à former l'équipe nationale alors que la Chine s'apprête à accueillir les Jeux d'hiver de 2022.



Keenan, qui a gagné la coupe Stanley avec les Rangers de New York en 1994, a reçu comme directive de s'assurer qu'au moins cinq joueurs chinois profitent d'un temps de glace régulier dans une formation majoritairement composée de joueurs étrangers.



Ce n'est pas la première fois que Keenan dirige à l'extérieur de l'Amérique du Nord. En 2015, il est devenu le premier entraîneur à mener une équipe de la LNH et de la KHL aux grands honneurs quand il a gagné la coupe Gagarine avec le Metallurg de Magnitogorsk.