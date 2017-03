«Montréal, je t'aime!» -P.K. Subban

P.K. Subban commente sa soirée à Montréal

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - P.K. Subban a eu droit à un adieu chaleureux de la part des partisans montréalais et le défenseur n'a pas été en mesure de contenir ses émotions lors de l'hommage que lui a rendu son ancienne organisation.

De chaudes larmes coulaient sur les joues du 76 après la présentation d'une vidéo hommage d'un peu plus d'une minute, au cours de laquelle on l'a vu passer du gamin de 18 ans le jour de son repêchage, à l'homme qui a fait vibrer le Centre Bell en plus de redonner à la communauté montréalaise.

Après la rencontre, il a qualifié le Canadien de Montréal d'organisation de première classe.

Il a laissé ce message à ces admirateurs sur Twitter en quittant la métropole.