Moore met fin au débat moins d'une minute après le début de la prolongation

NEWARK, New Jersey - John Moore a marqué à 59 secondes en prolongation et les Devils du New Jersey ont mis fin à une série de six revers, l'emportant 1-0 contre les Flyers de Philadelphie.

Keith Kinkaid a fait 35 arrêts, signant un premier jeu blanc cette saison et un troisième dans la LNH.



Les Devils n'ont gagné que trois fois en 21 matchs (3-14-4).



Taylor Hall a préparé le but décisif lors d'un deux-contre-un avec le défenseur Moore qui a inscrit son 10e but de la campagne.



Steve Mason a bloqué 26 tirs pour les Flyers, qui vont disputer leurs deux derniers matchs à domicile.