Nate Schmidt s'entend avec les Golden Knights

LAS VEGAS - Les Golden Knights de Vegas ont consenti un contrat de deux ans et d'une valeur de 4,45 millions $US au défenseur Nate Schmidt.

Les Golden Knights ont annoncé la décision, prise par un arbitre, samedi soir.



Lors du repêchage d'expansion de la LNH, les Golden Knights avaient sélectionné Schmidt de la liste des joueurs non protégés des Capitals de Washington.



Schmidt a amassé 17 points en 60 parties avec les Capitals, la saison dernière, et il a ajouté quatre points en 11 matchs éliminatoires. Le joueur de 26 ans originaire du Minnesota faisait partie des joueurs ayant le plus de valeur aux yeux des Golden Knights, lors du repêchage d'expansion.



Schmidt s'est joint aux Capitals en tant que joueur autonome non repêché en 2013, à la suite de sa saison avec l'Université du Minnesota. Il a disputé quatre saisons dans la LNH, mais il y est un joueur régulier depuis les deux dernières.